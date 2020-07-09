Рим, , 18:58 — REGNUM По данным на вечер четверга, 9 июля, в Италии умерли 34 926 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — на 15), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 193 978 человек, за день этот показатель увеличился на 338 (днем ранее — на 825).

Число подтвержденных носителей выросло на 229 (днем ранее — на 193). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 242 363. В настоящее время заражены 13 459 человек — на 136 меньше, чем днем ранее.