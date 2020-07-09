Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Студия Modern Storyteller выложила в сеть геймплейный трейлер своей будущей игры The Forgotten City. Видео было выложено 9 июля на YouTube-канале издательской компании Dear Villagers.

Зрители получили возможность увидеть десять минут игрового процесса The Forgotten City. Стоит отметить, что большую часть ролика занимают различные диалоги.

The Forgotten City — игра, в основу которого легла модификация для игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Она предложит геймерам отправиться на 2 тыс. лет назад, чтобы помочь людям, ставшим пленниками временной петли.

Читайте ранее в этом сюжете: В игру Hardspace: Shipbreaker добавили режим, о котором просили геймеры