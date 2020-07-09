Милан, Италия, , 18:55 — REGNUM Лишь 1% умерших в марте-мае 2020 года носителей коронавируса в Италии были моложе 50 лет, сказано в совместном отчете национального Высшего института здравоохранения и службы статистики Istat, опубликованном в четверг, 9 июля.

Средний возраст умерших — 82 года (77 — среди мужчин и 87 — среди женщин).

В период с 20 февраля по 31 мая умерли чуть менее 33 тысяч носителей коронавируса, 46% — в период до конца марта, 42% — в апреле, 12% — в мае, отметили также эксперты.

По данным на 8 июля, в Италии умерли 34 914 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 15 (днем ранее — на 30). Выздоровели 193 640 человек, за день этот показатель увеличился на 825 (днем ранее — на 574). Число подтвержденных носителей выросло на 193 (днем ранее — на 138). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 242 149. В настоящее время заражены 13 595 человек — на 647 меньше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10 — 15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница.