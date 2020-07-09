Агридженто, Италия, , 18:50 — REGNUM Служба береговой охраны Италии в четверг, 9 июля, вынесла постановление о задержании корабля Sea Watch, на котором представители неправительственных организаций перевозят нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии в Италию.

Перевозчика обвиняют в нарушениях «технического и оперативного характера». Представители неправительственных организаций в ответ обвинили власти Италии в препятствовании своей деятельности по «спасению мигрантов».

После ухода «Лиги» Маттео Сальвини из правительства Италии власти вновь открыли порты страны для перевозчиков нелегальных мигрантов, при этом потворствование нелегальной миграции по-прежнему расценивается как нарушение закона.