Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Полный комплект нового Ultra-скина (образа персонажа) Elderflame на тему драконов в тактическом шутере Valorant обойдётся геймерам почти в $100. б этом 9 июля сообщил портал Screen Rant.

Разработчики игры выложили в сеть видео, в котором показано, как Elderflame превращает оружие, к которому применяется, в дракона, извергающего пламя. Скин приобретается за очки Valorant, которые в свою очередь можно приобрести за реальные деньги. Стоимость полного пакета Elderflame составляет 9,9 тыс. очков, что эквивалентно примерно $95.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Valorant добавили в игру функцию отправки сообщений игрокам о блокировке тех геймеров, на которых они жаловались. В студии Riot Games отметили, что пока она работает в тестовом режиме.

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