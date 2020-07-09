Нарьян-Мар, , 18:47 — REGNUM В Ненецком автономном округе за сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвердился еще у 19 человек. 18 из них — работники нефтяных месторождений. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Пять заболевших находятся на лечении в стационаре окружной больницы, один — житель города Нарьян-Мара, у которого выявили заболевание после контакта с ранее инфицированными. Его заболевание протекает в легкой форме и лечение проходит амбулаторно на дому.

С начала пандемии в Ненецком округе зарегистрировано 190 случаев заболевания COVID-19, полностью выздоровели 93 человека, 2 — скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса.

Под медицинским наблюдением остаются 466 человек на самоизоляции на дому и 3 — в обсерваторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора НАО Юрий Бездудный обвинил нефтедобытчиков в распространении «заразы» и рекомендовал усилить санитарные меры.