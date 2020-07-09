Москва, , 18:42 — REGNUM Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла журналиста Аркадия Бабченко впереченьорганизаций и физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Известно, что активы в российской юрисдикции, включенных в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму замораживаются. Также фигурантам списка разрешается тратить в российской юрисдикции не более 10 тыс. рублей в месяц.

Напомним, что Аркадий Бабченко — это бывший военный корреспондент газеты «Московский комсомолец». В марте 2012 года он стал фигурантом уголовного дела за призывы к массовым беспорядкам в связи с публикацией в своем блоге о тактике, которую следует избрать оппозиции для борьбы с полицией. Данное дело ни к чему не привело.

В феврале 2017 года Бабченко уехал из России якобы из-за того, что ему угрожали. Побыв в Чехии и Израиле, Бабченко осел на Украине в августу 2017 года. 29 мая 2018 года Службе безопасности Украины инсценировала убийство Бабченко. Дело было подано так, как-будто российские спецслужбы якобы хотят ликвидировать Бабченко, а СБУ с помощью подставного убийства выводит их на чистую воду. Однако никакого интереса российских спецслужб в отношении Бабченко выявлено не было.

Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину, заявив, что не согласен с политикой ее властей.