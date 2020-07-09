Архангельск, 9 июля 2020, 18:36 — REGNUM Система здравоохранения Архангельской области готова встретить вторую волну пандемии коронавируса. Об этом на брифинге с журналистами заявил врио губернатора Александр Цыбульский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Глава региона отметил, что в регионе сохраняется положительная тенденция — ежедневно количество вылечившихся превышает число новых заболевших.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе выявили 112 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 6759. Жертвами коронавируса, по данным регионального штаба, стали 42 человека.