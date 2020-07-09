Астрахань, , 18:35 — REGNUM В Астрахани ликвидируют открытую общеобразовательную школу № 8, а учеников переведут в другие учебные заведения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Министр образования и науки области Виталий Гутман рассказал, что школа несколько лет «показывает стабильно низкие результаты по всероссийским проверочным работам, итоговой аттестации в девятом классе и ЕГЭ». В 2019 году школу заканчивали 38 выпускников, но сдать ЕГЭ смогли только два из них. Чиновники считают, что ликвидация школы не противоречит законодательству. Здание школы планируют отдать учреждению дополнительного образования. С большинством родителей, по словам министра, управление образования «нашло общий язык».

«Если оставим ситуацию такой, какая она есть сейчас, то в следующем году получим ещё большее количество детей, которые пребывают в ООШ № 8, но не получают при этом качественное образование», — заявил Гутман.

Жители города в соцсетях обсуждают, что чиновники умалчивают об истинной причине такого решения: в школе № 8 учатся в том числе дети из неблагополучных семей или стоящие на учёте. По мнению ряда астраханцев, власти могли бы найти другие пути решения проблем в этой школе, а не закрывать её. В облправительстве признали, что часть родителей выступила против ликвидации школы, но дискуссии вокруг этого вопроса осудили.

«Ряд кандидатов в депутаты на осенние выборы в городскую думу пытаются обострить ситуацию. Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, они собираются провести митинг и серию одиночных пикетов перед зданиями областного министерства образования и комитета образования города Астрахани», — говорится в сообщении пресс-службы облправительства.