Москва, , 18:20 — REGNUM Поддержка населения в любой форме: кредитные каникулы, льготные условия по ипотеке — это однозначно положительное решение, уверен заместитель председателя «Партии Роста» Сергей Демин. Об этом он завил ИА REGNUM 9 июля, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости пролонгации некоторых мер поддержки жителей страны.

«Хотя мы не привыкли получать от государства помощь, чаще оно хочет с нас что-то взять, будем надеяться, что всё озвученное президентом люди реально получат. А помощь медработникам — это святая обязанность. Надо понимать, что от того, как чувствует себя население, зависит состояние бизнеса. Если люди могут позволить себе покупки и оплату услуг, значит, и предприниматели получат свой доход», — отметил Демин.

Он привел в пример спецусловия по ипотеке: «Это катализатор строительного сектора, который, в свою очередь, стимулирует работу смежных предприятий, выпускающих материал, машины и оборудование. Достаточны ли эти меры? Точно покажет только время!»