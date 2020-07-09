Москва, , 18:13 — REGNUM Главной причиной сокращения профессорско-преподавательского состава в вузах России с 1 сентября 2020 года названо сокращение общих аудиторных курсов для студентов, которые ранее читались в поточных и подобных крупных аудиториях.

Теперь, как сообщает источник ИА REGNUM в руководстве одного из крупнейших вузов России, эти общие курсы будут читаться исключительно в онлайн-режиме. Из этого ректораты вузов делают выводы об избыточности задействованного в них профессорско-преподавательского состава и о необходимости его сокращения уже до наступления нового учебного года.