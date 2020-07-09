Ярославль, , 18:01 — REGNUM Ярославский загородный оздоровительный лагерь «Березка» откроется 13 июля. Как сообщили в администрации лагеря, по рекомендации Роспотребнадзора мнены в этом году будут короче, чем обычно, — по 14 дней вместо 21, а отдыхать в нём смогут только дети, проживающие в Ярославской области

Ярославский загородный оздоровительный лагерь «Березка»

Работа лагеря будет происходить с соблюдением всех мер безопасности. Персонал пройдет обязательное тестирование на коронавирус и не будет покидать территорию лагеря в течение смены. Количество отдыхающих сократится вдвое: в палате будут проживать не более трех человек. В холлах и местах общего установлены рециркуляторы воздуха и диспенсеры с антисептиком.

Ярославский загородный оздоровительный лагерь «Березка»

За время вынужденного простоя в лагере выполнен ремонт спортивного комплекса и одного из жилых корпусов, закуплена новая мебель, проведено благоустройство территории. На модернизированном стадионе с искусственным освещением появилась новая многофункциональная площадка, предназначенная для мини-футбола, волейбола, баскетбола и большого тенниса.

Ярославский загородный оздоровительный лагерь «Березка»

Третья смена лагеря пройдет под патронажем Ярославского педагогического университета, подготовившим совместно с администрацией лагеря проект, продолжающий «китайские» каникулы прошлого года. Та смена особенно запомнилась детям и взрослым, которые выступили с предложением продолжить познавательный опыт. Была подготовлена новая программа «Загадки срединного государства», победившая в этом году в региональном конкурсе социально значимых проектов.

В этом году гостей лагеря ожидает постижение загадок древней китайской цивилизации и современного Китая, тайны китайских артефактов и символов китайской культуры, великой мудрости китайских философов, участие в сюжетно-ролевой игре, фестивале китайской оперы, квестах, конкурсах и атмосферных вечеринках. Жаждущие знаний продолжат или начнут учить китайский язык, откроют секреты китайского здоровья и долголетия, познакомятся с декоративно-прикладным искусством Китая.

Напомним, что несмотря на сокращение продолжительности смен размер компенсации родителям из областного бюджета останется прежним.