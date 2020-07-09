Тихвин, Ленинградская область, , 17:56 — REGNUM В Ленинградской области за сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом в 29 населенных пунктах десяти районов региона. Самое большой суточный показатель зафиксирован в райцентре Тихвин. Об этом 9 июля сообщает региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в Ленинградской области выявлено 4892 заразившихся. На сегодняшний день выздоровели 3831 человек, умерли 36 человек.

Самое большое количество инфицированных за сутки выявлено в Тихвине — девять человек. Еще по три зараженных обнаружены в Волосово и Кудрово. По два случая — в населенных пунктах Мурино, Всеволожск, Янино-1, Гатчина, Пудость, Тихорицы, Низино, Большая Ижора и Луга.

В населенных пунктах Пикалево, Сясьстрой, Старая, Токсово, Вещево, Большево, Сиверский, Коммунар, Большие Колпаны, Новый Учхоз, Лукаши, Русско-Высоцкое, Лаголово, Копорье, Кавелахта, Лангерево и Дзержинского — по одному.

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