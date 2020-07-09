Кемерово, , 17:47 — REGNUM В Кемеровской области в деревнях и посёлках 12 муниципальных округов ко Дню шахтёра, 30 августа, откроются 34 современных модульных фельдшерско-акушерских пункта. Они строятся в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Сельские медпункты нередко базировались в старых жилых домах, медики были вынуждены тратить время и силы на решение бытовых вопросов, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — В следующем году продолжим эту работу».

Новые ФАПы откроются в Киселевском городском округе, Тяжинском, Яйском, Ижморском, Чебулинском, Кемеровском, Промышленновском, Гурьевском, Топкинском муниципальных округах, Тисульском, Мариинском и Новокузнецком муниципальных районах. Все полностью укомплектованы специалистами.