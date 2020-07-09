Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM Петербургское метро начнет работать по привычному графику — примерно до полуночи — с понедельника, 13 июля. Об этом информирует 9 июля Смольный.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

В связи с коронавирусной пандемией станции городской подземки закрывали для пассажиров в 22:00, а некоторые вестибюли и вовсе временно закрыли. Однако вскоре все они вернутся к обычной схеме работы.

Еще в июне руководитель ГУП «Петербургский метрополитен» заявлял, что подземка готова возобновить работу в привычном режиме, как только получит отмашку от Роспотребнадзора.

Добавим, в городе также курсируют ночные автобусы, дублирующие линии метро.