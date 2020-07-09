Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:44 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) уволены два директора магазинов сети «Пятерочка» за несоблюдение санитарных требований в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 9 июля заместитель главы города Андрей Коваль во время прямого эфира в сети Instagram.

В магазинах должна быть разметка социальной дистанции, дезинфицирующее средство для посетителей, продавцы и покупатели должны быть в масках и в перчатках. Помещения должны регулярно проветриваться и обрабатываться, напомнил санитарные правила Андрей Коваль.

Он также отметил, что в Новом Уренгое к 9 июля были проверены более 1 700 торговых точек. По итогам составлено и направлено в суды более двух тысяч протоколов по статье 20.6.1 КоАП («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новый Уренгой является одним из самых крупных очагов распространения коронавирусной инфекции на Ямале. С начала пандемии в городе зарегистрировано 2 575 случаев заражения SARS-CoV-2, из них выздоровели 475 пациентов.