Москва, , 17:38 — REGNUM Комиссия Европейского союза до 16 июля 2020 года введет специальную зеленую маркировку для экологически чистых минеральных удобрений, которые не содержат вредных для здоровья человека и почв концентраций кадмия. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на европейское издание Politico.

Как отмечает Politico, власти Евросоюза уже многие годы ищут решение проблеме накопления в сельхозпродукции тяжелых металлов. Особенно остро ситуация стоит с токсичным кадмием, признанным ВОЗ канцерогенным для человека. Это вещество попадает в почву из минеральных удобрений тех производителей, чье фосфатное сырье содержит вредные примеси.

По мнению Еврокомиссии, добровольная зеленая маркировка экологичных удобрений в первую очередь отвечает интересам местных фермеров, которые смогут «быстро и без усилий выбирать удобрения, не способствующие долгосрочному накоплению кадмия в почве». Согласно разъяснениям Еврокомиссии, зеленый цвет маркировки будет соответствовать повестке европейского экологического курса (European Green Deal) и стратегии в области защиты окружающей среды.

Сегодня большинство сельхозпроизводителей Европейского союза используют фосфорные удобрения, производимые в странах Северной и Западной Африки, напоминает Politico. Из-за объективных природных особенностей содержание кадмия в них значительно превышает безопасный уровень в 20 мг/кг. «В отличие от них, фосфаты российских производителей имеют значительно более низкое природное содержание данного металла», — говорится в материале Politico.

Издание приводит комментарий ведущего мирового производителя фосфорсодержащих удобрений — российской компании «ФосАгро», которая отмечает, что введение экомаркировки учитывает «потребительский спрос на более безопасные и качественные продукты питания, а также увеличение числа научных исследований, согласно которым снижение уровня кадмия в удобрениях будет способствовать поддержанию здоровья почв и снижению содержания этого токсичного металла в продуктах питания».

Однако, как пишет Politico, у данной «зеленой» инициативы нашлись противники: «Одной из стран, выступивших против новых правил маркировки, является Польша, которая всегда стремилась избежать торговой зависимости от России, но при этом имеет собственное производство удобрений и месторождение по добыче фосфатного сырья в Сенегале».

Как отмечается сегодня в обсуждающих тему телеграм-каналах, фосфатная руда, добываемая в Сенегале, не отличается чистотой — содержание кадмия в ней в несколько раз превышает признанные в ЕС безопасными уровни.

Впрочем, вероятно, что сами поляки в своем сельском хозяйстве использовать удобрения из сенегальской руды не планируют: местные фермеры традиционно выбирают экологически чистые фосфорные удобрения из России, доля которых, по данным статистики ЕС, достигает 40% в польском потреблении данного вида продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор благодарит бизнес за взаимодействие в борьбе с COVID-19