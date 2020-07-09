Екатеринбург, , 17:38 — REGNUM Госпиталь на базе МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» открылся из-за того, что в Свердловской области растёт число тяжелобольных с COVID-19. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

По словам мэра, в регионе сохраняется плато по коронавирусу. Однако число больных COVID-19 в тяжёлом состоянии увеличивается.

«Койки заполняются — поэтому прибегли к такой мере», — объяснил градоначальник в эфире портала «E1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РМК Игорь Алтушкин заявлял, что в «ЭКСПО» невозможно принимать больных COVID-19 из-за единой системы вентиляции. Однако позже власти заявили, что для госпиталя проработали «автономную систему воздухообеспечения».

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