Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Пандемия коронавируса в мире всё еще остаётся на своём начальном этапе, заявил 9 июля главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии говорят о том, что усиление пандемии весьма вероятно.

«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и в Азии, поэтому мы остаёмся в начальной стадии глобальной пандемии, которая, весьма вероятно, усилится, прежде чем начнёт слабеть», — сказал Фаучи.

При этом он признал, что ситуацию с коронавирусом в США под контроль взять по-прежнему не удалось и призвал все страны мира к координации мер сдерживания пандемии.

«Плохо, что некоторые штаты в попытались возобновить экономическую деятельность слишком быстро, начав ослабление ограничений. Многие люди, особенно молодежь, нарушали карантинные рекомендации… В результате мы наблюдаем рост числа новых заражений в Калифорнии, Аризоне, Флориде и Техасе», — сказал Фаучи.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу случаев заражения коронавирусом, которое уже превысило 3,1 млн.

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