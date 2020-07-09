* запрещённая в России организация

Астрахань, , 17:17 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 38 до 47 лет, подозреваемых в организации деятельности экстремистской организации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По версии следствия, с июля 2017 года по настоящее время «старейшины» — руководители местной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Астрахани — продолжили организовывать собрания, хотя знали о запрете её деятельности. Они пропагандировали «преимущества религиозного учения перед иными лицами, а также занимались распространением экстремистской литературы».

Следователи уточнили, что собрания организации проводили в том числе по видеосвязи.

УФСБ и МВД совместно провели 27 обысков в регионе. Дома у подозреваемых изъяли средства связи, компьютеры, экстремистскую литературу, тетради и «другие предметы, содержащие информацию о проводимой незаконной деятельности». Трое подозреваемых заключены под стражу, одна женщина помещена под домашний арест.