Архангельск, 9 июля 2020, 17:14 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский не собирается отказываться от идеи объединить регион с Ненецким автономным округом. Об этом он заявил на брифинге с журналистами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с инициативой об объединении регионов выступил врио губернатора НАО Юрий Бездудный. 13 мая он и Александр Цыбульский подписали меморандум о подготовке регионов к слиянию. Перспектива объединения с областью вызвала в НАО протесты населения. После голосования по поправкам к Конституции РФ, в ходе которого большинство избирателей проголосовали против изменений, Бездудный заявил, что вопрос объединения с Архангельской областью закрыт.