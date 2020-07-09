Набережные Челны, Татария, , 17:59 — REGNUM В Набережных Челнах судом рассматривалось дело по исковому заявлению прокурора города к ООО «Колесо Обозрения». Аттракцион в парке Победы не признан самовольной постройкой и не будет снесен, сообщает пресс-служба городского суда.

По результатам строительно-технической экспертизы, назначенной судом, выявлено, что эксплуатация аттракциона не угрожает жизни и здоровью граждан. Исковое заявление осталось без удовлетворения. Решение в законную силу не вступило.

Ранее ИА REGNUM сообщало, вокруг популярного у горожан аттракциона «Колесо обозрения», открытого в парке Победы в марте 2016 года, и считающегося самым высоким в городе, с 2018 года разворачивался скандал. Прокуратура города требовала признать объект самостроем, а власти отказывались заключать договор купли-продажи земли с собственником аттракциона. Разбирательства проходили сразу в двух инстанциях — Арбитражном суде Татарии и Набережночелнинском городском суде. Иск с требованием признать объект самовольной постройкой начали рассматривать с 18 июля 2018 года.

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