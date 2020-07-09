Село Варна, Челябинская область, , 17:10 — REGNUM В Варненском районе Челябинской области 65-летний гражданин получил звание «Ветеран труда» только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданин обратился в областное минсоцотношений, чтобы оформить это звание. Он приложил документы о наличии необходимого трудового стажа и удостоверение к знаку «Ударник одиннадцатой пятилетки». Однако чиновники отказали ему, заявив, что знак отличия не принимается во внимание.

Впрочем, в прокуратуре сделали другие выводы. В суде прокурор потребовал признать за пенсионером право на звание и обязать минсоцотношений выдать гражданину соответствующее удостоверение. Суд удовлетворил эти требования.