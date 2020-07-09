Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге военный суд в закрытом режиме осудил сотрудницу ФСБ за передачу стороннему гражданскому лицу служебной информации, являющейся охраняемой законом тайной. Как установлено, женщина передавала данные телефонных абонентов их соединений. Об этом приговоре 9 июля сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

На скамье подсудимых оказалась капитан Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анна Соловьева. Военнослужащую обвинили в «разглашении сведений, составляющих государственную тайну, доверенных ей по службе, которые стали достоянием постороннего лица».

Дело рассматривалось Первым Западным окружным военным судом. В ходе слушаний было установлено, что Соловьева с августа 2015 года по август 2016 года в корыстных целях запрашивала у оперативно-технической службы УФСБ информацию о регистрационных данных абонентов операторов связи, а также сведения об их соединениях и местоположении.

Полученные данные она передавала гражданскому лицу через мессенджеры и при личной встрече. Уголовное дело в отношении этого лица выделено в отдельное производство.

«Соловьева вину не признала», — уточнили в пресс-службе.

Суд принял во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и данные о личности Соловьевой. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах и допуском к государственной тайне, на срок два года.