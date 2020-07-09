Красногорск, , 17:14 — REGNUM Московская областная дума 9 июля приняла закон о бесплатном питании в начальных классах школ региона.

Средства на эти цели были уже заложены в бюджет региона. Поэтому дополнительные расходы направлять на питание детей не придётся.

Как сообщало ИА REGNUM, Мособлдума приняла закон о льготном налоге на имущество для Торговых центров региона, снизивших арендную плату для бизнеса, приостановившего работу в период самоизоляции.

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