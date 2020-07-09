Черкесск, , 17:00 — REGNUM В Карачаево-Черкесии одобрена инициатива введения статуса «дети войны» для поколения, пережившего Великую Отечественную войну в детском возрасте. Законопроект, предложенный вице-спикером парламента Муссой Экзековым, был одобрен всеми депутатами Народного собрания единогласно.

Согласно документу, статус «дети войны» обретут все граждане Карачаево-Черкесии, которым на момент окончания Второй мировой войны, 3 сентября 1945 года, было меньше 18 лет. Таких лиц в республике насчитывается около 30 тысяч.

Благодаря этому статусу все они имеют право рассчитывать на меры поддержки. О каких именно мерах идет речь, пока не уточняется.