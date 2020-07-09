Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM В Свердловской области заразились коронавирусом более 390 медиков. Об этом стало известно на встрече уральского полпреда Николая Цуканова с главой территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Оксаной Федосеевой.

«Подтверждено более 390 случаев заболевания коронавирусом среди медиков при исполнении ими служебных обязанностей», — сообщили в пресс-службе полпредства.

На подтверждении имеется еще 100 случаев, уточнили в структуре. Информацию предоставили в Фонде социального страхования в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 15 068 случаев заражения коронавирусом.