Балыкчи, Киргизия, , 16:53 — REGNUM Региональный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 9 июля, принял решение о приостановке на 10 дней всех межрегиональных и внутриобластных пассажирских перевозок по Иссык-Кульской области Киргизии.

Исключение делается для владельцев микроавтобусов, имеющих договоренности с туроператорами, служб такси — при условии заполнения салона автомобиля не более чем на 70%, а также для туристов, прибывающих на побережье озера Иссык-Куль на частных машинах.

Отмечается, что региональные власти обещают противодействовать любым попыткам таксистов необоснованно увеличить тарифы на проезд после введения ограничений.