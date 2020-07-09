Оренбург, , 16:49 — REGNUM В Оренбургской области 10 июля будет дан старт детской летней оздоровительной кампании. Об этом заявила вице-губернатор, министр здравоохранения Татьяна Савинова во время прямого эфира в Instagram 9 июля.

Первыми откроются десять лагерей. Перед заездом детей осмотрят медики. Межлагерные и межотрядные мероприятия будут под запретом. Досуг организуют исключительно в рамках отряда. Число детей в каждом отряде сокращено вдвое. Наполняемость лагеря составит 50%. Продуман вопрос организации питания ребят — по отрядам.

Персонал лагерей будет работать вахтовым методом. Сотрудники прошли медобследование, в том числе сдали тесты на коронавирус.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора, летом 2020 года к открытию планируется 23 загородных детских лагеря.

Ранее намеревались начать оздоровительную кампанию с 6 июля. Однако сроки сдвинули. Сотрудники Роспотребнадзора повторно проверили все лагеря.

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