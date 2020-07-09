Нальчик, , 16:49 — REGNUM В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии продолжаются поисково-спасательные работы в реке Баксан. Спасатели 10-е сутки ищут юношу, находившегося в автомобиле, который упал с обрыва в реку 30 июня.

В машине, кроме 14-летнего подростка, находились во время падения две пассажирки — 22-х и 17-ти лет. Их тела были найдены на вторые сутки после происшествия.

Не прекращающиеся поиски юноши до сих пор не дали результата. Сегодня с наступлением утра спасательные работы возобновлены и проходят вдоль прибрежной линии по течению реки Баксан. На поиски направлен 21 спасатель. Ранее сообщалось, что в работах участвуют и волонтеры, и сотрудники МВД. Общая численность поисковиков достигает около 200 человек.

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