Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал посетить магазины и рынки на предмет соблюдения санитарных требований. Об этом глава региона заявил в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 9 июля, передаёт ИА REGNUM.

«Вы расслабились и считаете, что 90−91 заразившийся — это уже немного. Это немного до поры, до времени. <…> Я могу проверить одно предприятие, и неважно, что их тысячи, если там не соблюдаются [санитарные требования], значит, вы не дорабатываете. И этому я посвящу ближайшие две недели. Никого о проверках не буду предупреждать. Самостоятельно приеду и, не дай бог, увижу, что в этих учреждениях не работает система. Никаких протоколов, никаких сопровождающих. Прогуляюсь в магазинах, на ярмарках, на рынках и еще где-то, чтобы убедиться, вы работаете или наоборот», — обратился донской губернатор к подчинённым.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе заседания оперштаба Голубев также не исключил, что ограничительные меры на Дону могут быть ужесточены. Он потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований.

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