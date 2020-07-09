Бишкек, , 16:48 — REGNUM В Киргизию вывезли еще 184 киргизстанца, застрявших в России из-за закрытия границ и авиасообщения между странами по причине пандемии коронавируса.

В город Ош сегодня, 9 июля, прибыл самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», осуществлявший чартерный рейс по маршруту «Санкт-Петербург — Ош». Авиаперелет удалось организовать благодаря договоренностям, заключенным между министерствами иностранных дел России и Киргизии.

В список граждан Киргизии, вернувшихся на родину на этом самолете, вошли женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, киргизстанцы, имеющие тяжелые заболевания и ранее выехавшие в Россию на лечение, а также граждане, имеющие уважительные причины для возвращения и находящиеся в сложной жизненной ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что по данным МИД Киргизии, за недавнее время 7 812 киргизстанцев из 57 стран мира обратились в посольства и консульства республики с просьбой помочь им вернуться на родину.