Стокгольм, , 16:45 — REGNUM Число летальных исходов заболевания COVID-19 достигло в Швеции отметки в 5,5 тыс., сообщает 9 июля агентство здравоохранения Швеции.

По данным ведомства, на сегодняшний день в стране скончались 5500 пациентов с диагнозом COVID-19.

При этом общее число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 74 333.

Из них 2470 пациентам требуется интенсивная терапия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Швеции не стали вводить жесткие карантинные меры для противодействия распространению коронавируса. Позднее на фоне масштабного заражения и большого числа смертельных исходов такой подход был признан ошибочным.

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