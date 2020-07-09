Москва, , 16:34 — REGNUM Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) будет проходить в «Манеже» 2−6 сентября. Об этом 9 июля сообщает сайт ярмарки.

Отмечается, что Московская международная книжная ярмарка — это важнейшее профессиональное событие. В этом году она пройдет в 33 раз. В 2020 году ярмарка будет располагаться в Центральном выставочном зале «Манеж». Все мероприятия пройдут с учетом санитарных норм.

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В рамках ярмарки состоятся книжные презентации, авторские чтения, круглые столы, дискуссии. Приезд иностранных гостей пока под вопросом — все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, книжная сеть «Республика» перестала получать книги двух российских издательств из-за задолженностей перед ними.

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