Ош, Киргизия, , 16:31 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зарегистрировали 83 случая заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников. Всего выявлено 1370 заразившихся медиков. Об этом сегодня, 9 июля, на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, больше всего зараженных медиков за сутки выявлено в городе Оше — 22 а в столице республики — 20.

Затем следуют Ошская область — 12, Иссык-Кульская и Джалал-Абадская области — по 8 заразившихся медиков, Чуйская и Баткенская области — по 5, а замыкает список Нарынская область — 3.

За сутки выздоровели и были выписаны из стационаров 10 медиков. Всего за время пандемии излечились от коронавируса 532 медицинских работника.

Официально сообщалось о смерти от COVID-19 пяти врачей и двух медсестер.