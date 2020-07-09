Красногорск, , 16:22 — REGNUM В Московской области участниками ЕГЭ по математике станут почти 21 тыс. человек. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Экзамен состоится 10 июля.

«В испытании примут участие почти 21 тысяча человек. Это второй по количеству участников экзамен после русского языка», — сказала министр.

По её словам, за ходом проведения испытания будут следить 587 общественных наблюдателей и 91 онлайн-наблюдатель из ситуационных центров.

«Контроль за соблюдением всех требований осуществляется максимальный. Большое внимание уделяется и вопросу безопасности», — отметила Каклюгина.