Челябинск, , 16:20 — REGNUM В Челябинске 41-летний местный житель осуждён за вождение автомобиля в пьяном виде и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Центральный райсуд. Ранее судимый гражданин был задержан в феврале. К тому времени его лишили права вождения на полтора года и оштрафовали. В очередной раз сотрудники полиции поймали его на Новгородском проспекте. На предложение пройти освидетельствование на опьянение он ответил отказом. Также у него нашли шесть свёртков с нарковеществом.

Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев в колонии строгого режима. Также гражданину запрещено водить автомашину в течение 2 лет и 9 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.