Нальчик, , 16:17 — REGNUM В реках Кабардино-Балкарии за последнюю неделю обнаружены тела двоих утонувших. В русле реки Баксан 3 июля найдено тело женщины с множественными телесными повреждениями. Тело мужчины обнаружили 8 июля в реке Черек. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Если личность мужчины установлена — он оказался 58-летним жителем поселка Кашхатау Черекского района, то женщину опознать не удалось. В настоящее время принимаются меры к установлению ее личности.

Следствие назначило судебно-медицинские экспертизы. По обоим делам устанавливаются обстоятельства гибели людей.