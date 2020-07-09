Париж, , 16:13 — REGNUM Глава организационного комитета Олимпийских игр в Париже в 2024 году Тони Эстанге заявил, что не беспокоится о последствиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Мы скромны перед лицом неопределенности, вызванной этим кризисом. Наша ответственность заключается в адаптации. Мы сформировали бюджет на этапе подачи заявок в 2016 году: 3,8 млрд евро, 97,5% частного финансирования», — заявил Тони Эстанге.

По его словам, столкнувшись с неопределенным сценарием, нужно найти пространство для маневра, около 10% бюджета, чтобы справиться с потенциальными дополнительными затратами, которых никто не ожидал.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года организационный комитет Олимпиады 2024 года утвердил логотип соревнований, который сочетает в себе медаль, олимпийский огонь и образ Марианны, женщины, являющейся официальным символом Франции.

Подробнее в материале: Во Франции представили символ Олимпийских игр 2024 года