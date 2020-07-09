Грозный, , 16:00 — REGNUM В Чечне единый государственный экзамен в 2020 году проходит с соблюдением ряда условий. В первую очередь — это обеспечение мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Для этого в пунктах приема экзаменов перед каждым ЕГЭ и после него проводится дезинфекция.

Для обеззараживания воздуха кабинеты оборудованы специальными средствами. В каждом пункте предусмотрено два входа для разделения потока экзаменуемых. Помимо этого, во время сдачи ЕГЭ в школах дежурят по два медработника.

Для сокращения численности учащихся, которые одновременно пребывают в пунктах приема экзаменов, их сдают в два потока. Так, русский язык в республике сдавали 6 июля 3645 человек, 7 июля — еще 2297 выпускников.

Общее количество сдающих ЕГЭ в Чечне этим летом составит 6784 человека, из них 5643 выпускника текущего года, еще более тысячи — выпускники прошлых лет.