Воронеж, , 15:59 — REGNUM В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества, который обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, 40-летний житель Воронежа наладил незаконный бизнес, связанный со сбытом наркотических средств на территории Саратовской области. Злоумышленник организовал работу структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества. В состав команды входили закладчица, фасовщик и оператор. Злоумышленника задержали, и при обысках по домам и в тайниках нашли 450 грамм синтетического наркотика.

На время следствия мужчина находился под стражей. Рассматривать дело будет Железнодорожный районный суд города Воронежа. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.