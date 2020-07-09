Рига, , 16:03 — REGNUM За минувшие 24 часа в Латвии выявили 13 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 9 июля сообщается на сайте центра контроля и профилактики заболеваний страны.

«За прошедшие сутки в Латвии сделано 1715 тестов на … коронавирус, зарегистрировано 13 новых случаев», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в республике возросло до 1 154.

Кроме этого, указывается, что суммарное количество летальных исходов в Латвии за последние 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 30 пациентов при 1 016 вылечившихся от нового заболевания.

При этом отмечается, что за время эпидемии в стране было проведено примерно 163,8 тысячи тестов на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории США было выявлено свыше 58 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.