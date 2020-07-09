Пенза, , 16:35 — REGNUM В Пензенской области для снижения числа ДТП (дорожно-транспортных происшествий) на установку новых комплексов фото и видеофиксации нарушений из регионального бюджета направят около 200 млн рублей. На эти средства в области в 2020 году закупят еще 30 единиц фиксирующих устройств, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По области уже введены в эксплуатацию 136 стационарных камер и работают на постоянной основе 10 передвижных. Именно такие меры позволяют водителям оставаться более дисциплинированными за рулем. Так, по итогам первого полугодия 2020 года в Пензенской области снизилась на 16% общая аварийность. Смертность на дорогах в результате ДТП уменьшилась на 37%.

Новые комплексы будут фиксировать помимо превышения скоростного режима выезд на полосу встречного движения, пересечение стоп-линии, не предоставление преимущества пешеходам, а также движение на красный сигнал светофора или по обочине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области на трассе в Мокшанском районе 12 мая произошло лобовое столкновение многотонной фуры и легкового автомобиля Renault Symbol, что привело к гибели двух человек в легковушке.