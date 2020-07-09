Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение капитана грузинской сборной по баскетболу Торнике Шенгелией подписать контракт с российским клубом ЦСКА. Об этом глава государства 9 июля написала на своей странице в Facebook.

«Для меня, как президента Грузии, прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской баскетбольной команды перейти в московский клуб ЦСКА», — написала Зурабишвили.

Напомним, о переходе Шенгелией в российский баскетбольный клуб стало известно 9 июля. Контракт им был подписан на три сезона. До этого баскетболист играл за испанскую «Басконию».

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