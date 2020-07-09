Вашингтон, , 15:51 — REGNUM За истекшие сутки на территории США было выявлено свыше 58 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 июля сообщает университет Джона Хопкинса, который собирает медицинскую статистику в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в США выявили 58 601 заразившегося SARS-CoV-2 и теперь их общее число достигло 3 055 144.

Также сообщается, что за сутки в стране от COVID-19 скончались 820 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало более 132 тысяч.

Кроме этого, указывается, что на данный момент в США свыше 953 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 18 человек.