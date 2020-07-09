Сеул, , 15:46 — REGNUM Тело пропавшего ранее мэра Сеула Пак Вон Суна обнаружили южнокорейские власти. Об этом 9 июля сообщает телеканал CGTN со ссылкой на источники.

При этом агентство Yonhap отмечает, что поиски ранее пропавшего мэра столицы Южной Кореи, об исчезновении которого ранее сообщила его дочь, продолжаются.

Ранее стало известно, что мэр города, по данным правоохранительных органов и мэрии Сеула, вышел из своей резиденции в 10:44 (04:44 мск) в темной одежде и с чёрным рюкзаком. А перед этим городская администрация сообщила, что одно из мероприятий в расписании градоначальника из-за «вынужденных обстоятельств» отменяется.

Позднее в 16:40 (10:40 мск) Пак Вон Сун должен был встретиться с председателем Комиссии по сбалансированному развитию Южной Корее при президенте Ким Са Ёлем, однако из-за плохого самочувствия градоначальник не вышел на работу. И в последний раз сигнал телефона мэра был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе столицы Сонбук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мэр Сеула Пак Вон Сун, по сообщениям его дочери, «покинул дом четыре или пять часов назад, оставив записку, похожую на завещание».