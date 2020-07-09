Минск, 9 июля 2020, 15:40 — REGNUM Наличие государственных средств массовой информации является важным фактором для рынка массмедиа. Об этом сегодня, 9 июля, в ходе встречи с представителями крупнейших белорусских СМИ заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Поэтому, подчеркнул белорусский лидер, их число сокращаться не будет. Напротив, Лукашенко уверен, что этот сектор необходимо расширять.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии пообещал навести порядок со свободой слова в республике.