Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM В Ростовской области могут ужесточить ограничительные меры, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. В ближайшее время контроль за соблюдением санитарных требований будет усилен. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом 9 июля сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Если мы заинтересованы в стабильной ситуации в регионе, действовать нужно жёстко. Посмотрите на опыт зарубежных стран, где возвращают ранее отменённые запреты, и люди реагируют на подобные вещи очень сложно. Потому что если мы сейчас не добьёмся строгого выполнения действующих санитарных ограничений, то уже завтра они могут быть ужесточены», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что ранее о возможности возвращения к режиму самоизоляции заявила в ходе онлайн-брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. При этом глава ведомства не исключила второй волны коронавирусной инфекции в период распространения гриппа.

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