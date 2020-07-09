Москва, , 15:31 — REGNUM Утечек экзаменационных материалов Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году не было, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Прошёл самый массовый — по русскому языку. Никаких утечек экзаменационных материалов нет», — сказал он.

По словам министра, экзамены проходят в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год для российских детей начнётся с проверки знаний, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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