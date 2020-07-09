Саранск, , 15:29 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 9 июля выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 3717 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб.

До настоящего момента выздоровели 2605 человек, таким образом, более 70% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели. За последние сутки выписаны 46 человек. 28 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.

За минувшие сутки после окончательного гистологического исследования к статистике добавилась умершая 47-летняя пациентка Республиканской инфекционной клинической больницы.

«Основной диагноз — новая коронавирусная инфекция. Осложнение болезни — двусторонняя тотальная вирусная пневмония в стадии фиброза», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июля медучреждения республики поэтапно переходят к плановому режиму работы. С сегодняшнего дня начали работу в штатном режиме ГБУЗ РМ «Республиканская офтальмологическая больница» и ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница 5». С 23 июля возобновит работу ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница».